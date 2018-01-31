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Стив Возняк: «Я больше не верю словам Илона Маска»

Стив Возняк: «Я больше не верю словам Илона Маска»

Стив Возняк рассказал, что по-прежнему любит автомобили Tesla, но главе компании он больше не доверяет. Сооснователь Apple также сравнил Илона Маска со Стивом Джобсом, назвав обоих «хорошими продавцами». При этом еще в прошлом году Возняк называл Маска инноватором и не сомневался в его успехе.

Стив Возняк раскритиковал Илона Маска за его «пустые обещания». Недоверие к амбициозному предпринимателю возникло у сооснователя Apple после опыта вождения электромобиля Tesla.

Ранее Возняк критиковал машину за недостаточную производительность и обещал пересесть на Chevy Bolt, но затем вновь вернулся к Tesla Model S. На форуме инженер пояснил, что использует Model S только для поездок на дальние расстояния, так как Tesla установила по всей стране широкую сеть станций зарядки.

Инженер признал, что его разочаровали беспилотные функции Tesla. В режиме автопилота электрокар не способен объехать даже незначительное препятствие на дороге, поэтому за движением постоянно приходится следить.

По словам Возняка, Маск обещал сделать автомобиль автономным к концу 2017 года. «Тогда я в это поверил. Но больше я словам Илона Маска и Tesla не доверяю. Хотя автомобиль мне все равно нравится», — цитирует Возняка Business Insider Nordic.

Tesla неоднократно предупреждала водителей, что полная автономность пока недоступна, и водитель постоянно должен контролировать движение. Но такие заявления Возняк считает дешевым приемом. «Tesla всегда говорит — разработка находится в бета-режиме, поэтому ответственность мы не несем. Довольно дешевый ход».

Возняк также заметил, что многие автомобилестроительные компании уже превзошли Tesla в беспилотных технологиях. В качестве примера он привел Audi и BMW.

При этом сооснователь Apple признает, что Маск уже вошел в историю как один из технологических инноваторов.

По материалам hightech.fm
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