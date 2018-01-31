Стив Возняк: «Я больше не верю словам Илона Маска»

Стив Возняк рассказал, что по-прежнему любит автомобили Tesla, но главе компании он больше не доверяет. Сооснователь Apple также сравнил Илона Маска со Стивом Джобсом, назвав обоих «хорошими продавцами». При этом еще в прошлом году Возняк называл Маска инноватором и не сомневался в его успехе.
Стив Возняк раскритиковал Илона Маска за его «пустые обещания». Недоверие к амбициозному предпринимателю возникло у сооснователя Apple после опыта вождения электромобиля Tesla.
Ранее Возняк критиковал машину за недостаточную производительность и обещал пересесть на Chevy Bolt, но затем вновь вернулся к Tesla Model S. На форуме инженер пояснил, что использует Model S только для поездок на дальние расстояния, так как Tesla установила по всей стране широкую сеть станций зарядки.
Инженер признал, что его разочаровали беспилотные функции Tesla. В режиме автопилота электрокар не способен объехать даже незначительное препятствие на дороге, поэтому за движением постоянно приходится следить.
По словам Возняка, Маск обещал сделать автомобиль автономным к концу 2017 года. «Тогда я в это поверил. Но больше я словам Илона Маска и Tesla не доверяю. Хотя автомобиль мне все равно нравится», — цитирует Возняка Business Insider Nordic.
Tesla неоднократно предупреждала водителей, что полная автономность пока недоступна, и водитель постоянно должен контролировать движение. Но такие заявления Возняк считает дешевым приемом. «Tesla всегда говорит — разработка находится в бета-режиме, поэтому ответственность мы не несем. Довольно дешевый ход».
Возняк также заметил, что многие автомобилестроительные компании уже превзошли Tesla в беспилотных технологиях. В качестве примера он привел Audi и BMW.
При этом сооснователь Apple признает, что Маск уже вошел в историю как один из технологических инноваторов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гройсман призвал НБУ снизить учетную ставкуВчера, 12:10 - 2474 16
"ДНР" и "ЛНР" создали свой таможенный союзВчера, 15:50 - 1208 11
В Хмельницком подожгли СбербанкВчера, 12:15 - 1104 11
Таможенники заблокировали ввоз в Украину оборудования для майнинга на 13 млн грнВчера, 19:45 - 1212 10
Стала известна средняя зарплата за декабрь в Донецкой областиВчера, 08:45 - 1819 9
Вышла обновленная Nokia 3310Вчера, 07:00 - 6840 3
Сегодня станет известно, кому удастся сэкономить солидную сумму на своем автомобилеВчера, 17:00 - 5332
Кому в Украине работодатели готовы повышать зарплатуВчера, 14:00 - 3906 4
Тройка крупнейших мобильных операторов заплатила за 4G-частоты 2,5 млрд грнВчера, 11:00 - 2688 1
Гройсман призвал НБУ снизить учетную ставкуВчера, 12:10 - 2474 16
Самолет крупнейшей австралийской авиакомпании выполнил первый перелет на биотопливеВчера, 15:10 - 229
Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)Позавчера, 15:10 - 1154 2
Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфона28.01.2018, 15:10 - 3685
В Германии изобрели летающую ванну (видео)27.01.2018, 15:10 - 1380
В Швейцарии собрали первые 100 млн франков на автоматическое подземное грузовое метро (видео)26.01.2018, 15:10 - 1318
Nord Stream 2 отримала дозвіл на будівництво в...Обговорення статей
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
А-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості