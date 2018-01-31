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В Польше построят башню по очистке воздуха

В Польше построят башню по очистке воздуха

Сначала установленная в Роттердаме и Амстердаме, а в 2016 году переместившаяся в Пекин конструкция Smog Free Tower теперь направляется в общественный парк в Польше. В рамках более широкого проекта, направленного на то, чтобы подчеркнуть необходимость очистки городского воздуха от загрязнений, башня будет возведена в Кракове, чтобы использовать свою технологию ионизации воздуха для борьбы со смогом во всем городе.

Конструкция Smog Free Tower была придумана голландским художником Дэном Русегардом (Dan Roosegaarde) и представляет собой очищающую воздух установку. Башня высотой 7 м и толщиной 3,5 м создает локализованный пузырь очищенного воздуха, выделяя положительно заряженные ионы в воздух. Они цепляются за мелкие частицы и всасываются обратно в башню, притягиваясь на отрицательно заряженную поверхность.

Ученые из Технологического университета Эйндховена изучили эффективность башни и обнаружили, что она может захватывать до 70 процентов частиц диаметром 10 микрометров и менее и до 50 процентов частиц размером 2,5 микрометра и менее. При этом башня потребляет электричества не больше, чем простой водонагреватель.

После того как Smog Free Tower начала работать в Пекине, ей удалось очистить более 30 миллионов кубических метров воздуха за 40 дней. По словам разработчиков башни, это в 10 раз больше Пекинского национального стадиона, который вмещает до 80 000 человек.

По материалам bigmir.net
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