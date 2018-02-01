Электрический Harley появится на дорогах в 2019 году

Легендарная компания Harley-Davidson конкретизировала планы по созданию электрического мотоцикла. Прошлый год выдался тяжелым, но беспилотные автомобили возродят интерес к мотоциклам, которые дарят удовольствие от вождения, надеется руководство компании. Однако двухколесный транспорт тоже должен стать экологичным.
Прототип электромотоцикла Livewire компания представила еще в 2014 году, и с тех пор не развивала тему. Возможно, камнем преткновения стала малая емкость аккумуляторов, которых хватало всего на 85 км. Теперь Harley рассказала о своих планах в квартальном отчете. Он вышел довольно пессимистичным, но руководство надеется, что электромотоциклы на дорогах будущего будут органично дополнять беспилотные авто.
По итогам финансового года Harley похвастаться особенно нечем: продажи упали на 6,7%, а на ключевом рынке в США — на 8,5%. Приходится закрывать один из заводов в Канзас-Сити, увольняя 800 человек. Руководство надеется, что стремительный электромотоцикл придаст новую динамику и всему бизнесу. «По мере того, как мы расширяем наши возможности и приверженность электрическим мотоциклам, мы все больше воодушевляемся той ролью, которую они будут играть в расширении нашего бизнеса», — говорит исполнительный директор Harley-Davidson Мэтью Леватич. Он уверен, что Harley под силу возглавить это направление. У многочисленных стартапов, которые выходят на этот рынок, нет необходимого для производства мотоцикла опыта и связей с поставщиками, уверен Леватич.
Как указывает CNN, электромотоциклы могут быть одновременно легкими в управлении, так как не требуют переключения передач, и очень динамичными благодаря огромному крутящему моменту, отличающему электродвигатели. У технологии есть потенциал, который позволяет позиционировать электробайки как антипод беспилотного автомобиля.
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