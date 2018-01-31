Украинская армия получит новые наборы саморазогревающихся продуктов

В течение 2017 года по направлению тылового обеспечения Минобороны заключено более 600 договоров по результатам проведенных 372 процедур закупок. Об этом сегодня, 31 января, во время брифинга в Пресс-центре Министерства обороны Украины проинформировал временно исполняющий обязанности директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины полковник Олег Лутченко.
Была осуществлена закупка и снабжение военных частей 189 тысяч комплектов новых полевых суточных наборов продуктов, которые включают в себя первые и вторые блюда в удобной упаковке в комплекте с беспламенным разогревателем.
“Обеспечения военнослужащих новыми суточными наборами во время выполнения специальных задач является одним из важных шагов по повышению боеспособности и автономности питания войск в боевых условиях”, – подчеркнул полковник. Всего для поставки продовольственного обеспечения, в прошлом году было предоставлено услуг по питанию 100 процентам личного состава Вооруженных Сил Украины за 49 действующим договорам на сумму 3 млрд 103,7 млн гривен. Важным достижением прошлого года является переход 23 воинских частей на новую систему продовольственного обеспечения с использованием каталога продуктов питания, что дало возможность разнообразить питание военнослужащих, — подчеркнул временно исполняющий обязанности директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины
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