В Госгеокадастр за получением земли обратились 190 тыс. атошников

По данным «земельного» ведомства, удовлетворить удалось 136 тыс. заявок.

150 участникам АТО из семьдесят второй отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев вручили приказы по отводу земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности, — следует из итогов открытого заседания в Главном управлении Госгеокадастра в Киевской области.

Как проинформировали в пресс-службе Госгеокадастра, земельные участки, которые будут переданы в собственность военнослужащих, расположены на территории Белоцерковского и Вышгородского районов Киевской области.

«Максимальное содействие участникам АТО в их праве на получение земельных участков является безусловным приоритетом как в работе Главного управления, так и всего ведомства в целом», — заверили в ведомстве.

В релизе уточняется, что к процессу отвода земельных участков были привлечены общественные организации, что якобы позволило снять коррупционные риски и обеспечить справедливое их распределение и приоритетность.

Как отрапортовали «земельные чиновники», с момента введения инициативы по обеспечению землей военнослужащих в июле 2014 г. и по состоянию на 24 января 2018 г. участники АТО подали в органы Госгеокадастра 189 026 заявлений на получение участков. По результатам рассмотрения обращений, землеустроители предоставили военным разрешения на разработку документации по землеустройству на отвод 135 721 земельного участка, что составляет 72% от количества поданных заявлений.