По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (74,389 млн и 73,368 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (64 и 49). Максимальный курс продажи доллара 28,85 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,83-27,84 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

На текущее время в Сервисе присутствуют 113 активных заявок по доллару на сумму более 147,747 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,8000 – 30 00127,8000 – 1 90027,8000 – 30 00027,8000 – 3 00027,8000 – 3 50027,8000 – 10 00027,8000 – 5 500

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,7000 – 200

27,7000 – 344 000

27,7500 – 4 400

27,7600 – 3 100

27,7600 – 100 000

27,8000 – 5 000

27,8000 – 10 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.8734

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.7690

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.