По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (74,389 млн и 73,368 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (64 и 49). Максимальный курс продажи доллара 28,85 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,83-27,84 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 113 активных заявок по доллару на сумму более 147,747 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,7000 – 200
27,7000 – 344 000
27,7500 – 4 400
27,7600 – 3 100
27,7600 – 100 000
27,8000 – 5 000
27,8000 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.8734
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.7690
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киевсовете поддержали переименование метро "Петровка"Вчера, 17:45 - 2541 39
Украина прекратила подачу воды в "ЛНР" из-за накопленных с 2015 года огромных долговВчера, 19:00 - 3309 29
Стала известна средняя зарплата за декабрь в Донецкой области5 ч. назад - 905 7
Гройсман рассматривает возможность компенсации провайдерам за построение региональной интернет-сетиВчера, 14:30 - 860 7
В России хотят блокировать нелегально ввезенные телефоны и планшетыВчера, 14:15 - 974 7
Украина прекратила подачу воды в "ЛНР" из-за накопленных с 2015 года огромных долговВчера, 19:00 - 3309 29
В Киеве служба безопасности ПриватБанка изъяла крупную партию фальшивой гривныВчера, 15:15 - 3050 4
Вышла обновленная Nokia 33107 ч. назад - 2897 3
В Киевсовете поддержали переименование метро "Петровка"Вчера, 17:45 - 2541 39
Тройка крупнейших мобильных операторов заплатила за 4G-частоты 2,5 млрд грн3 ч. назад - 2073
Компания Amazon открыла "тропический" офис за четыре миллиарда (видео)Вчера, 15:10 - 853 2
Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфона28.01.2018, 15:10 - 3382
В Германии изобрели летающую ванну (видео)27.01.2018, 15:10 - 1249
В Швейцарии собрали первые 100 млн франков на автоматическое подземное грузовое метро (видео)26.01.2018, 15:10 - 1252
SpaceX успешно протестировала ракету Falcon Heavy25.01.2018, 11:35 - 1414 2
Идеи: портфельФондовий ринок
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)Обслуговування в українських банках (гарне і погане)
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок