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В Киеве женщина "заминировала" банк из-за проблем с выдачей кредита

В Киеве женщина "заминировала" банк из-за проблем с выдачей кредита

В Киеве оперативники задержали женщину-псевдоминера банковского отделения.

Как сообщили в ГУ НП в столице, в полицию позвонила женщина и, не назвавшись, сообщила о заминировании банковского отделения на улице Героев Днепра, пишет “Сегодня”.

По указанному адресу срочно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, спасатели и кинологи.

Правоохранители окружили здание ограждающей лентой и эвакуировали из него людей. Специалисты тщательно проверили помещения учреждения и прилегающую к ней территорию: никаких взрывоопасных предметов или веществ на месте не было.

Полицейские установили личность псевдоминера и место ее пребывания. Правонарушительницу задержали дома.

Анонимом оказалась местная жительница, 1985 года рождения, которая незадолго до своего звонка в полицию посещала банковское отделение.

По словам женщины, она разозлилась на финансовое учреждение из-за того, что у нее возникли проблемы с кредитом. Таким образом она решила отомстить.

Следственный отдел Оболонского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности киевлянке грозит до шести лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

По материалам Сегодня
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