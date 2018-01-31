В Киеве женщина "заминировала" банк из-за проблем с выдачей кредита

В Киеве оперативники задержали женщину-псевдоминера банковского отделения.

Как сообщили в ГУ НП в столице, в полицию позвонила женщина и, не назвавшись, сообщила о заминировании банковского отделения на улице Героев Днепра, пишет “Сегодня”.

По указанному адресу срочно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, спасатели и кинологи.

Правоохранители окружили здание ограждающей лентой и эвакуировали из него людей. Специалисты тщательно проверили помещения учреждения и прилегающую к ней территорию: никаких взрывоопасных предметов или веществ на месте не было.

Полицейские установили личность псевдоминера и место ее пребывания. Правонарушительницу задержали дома.

Анонимом оказалась местная жительница, 1985 года рождения, которая незадолго до своего звонка в полицию посещала банковское отделение.

По словам женщины, она разозлилась на финансовое учреждение из-за того, что у нее возникли проблемы с кредитом. Таким образом она решила отомстить.

Следственный отдел Оболонского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности киевлянке грозит до шести лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.