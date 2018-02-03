В полиции рассказали о самых "популярных" нарушениях среди водителей в 2017 году

В 2017 году полицейские зафиксировали свыше 114 тысяч случаев управления транспортом в состоянии опьянения.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Как сообщается,это на четверть больше, чем в 2016 году.
Всего же в прошлом году произошло 162,5 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Из них по вине пьяных водителей – 5,8 тысяч. На дорогах страны погибли почти 3,5 тысячи человек.
Белошицкий рассказал, что в 2017 году в стране было зарегистрировано 27 220 ДТП с пострадавшими. 3432 человека погибли, почти 35 тысяч получили травмы.
При этом большинство ДТП произошло из-за нарушения Правил дорожного движения.
В частности, нарушение правил маневрирования стало причиной 58,4 тысяч ДТП, в которых погибло 199 человек. 658 человек погибли в результате аварий в результате превышения безопасной скорости. Управление транспортом в состоянии опьянения повлекшее 115 смертей.
Среди других “популярных” нарушений – несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения, невыполнение требований сигналов регулирования.
По словам Алексея Билошицкого, проблема управления транспортными средствами в состоянии опьянения остается критической.
Отметим, в 2016 году были внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые в разы повысили ответственность за управление в состоянии опьянения.
«Однако количество правонарушений, которое мы зафиксировали, свидетельствует о том, что даже несмотря на введение такого повышенного уровня ответственности, уменьшение количества данного вида правонарушения мы не наблюдаем», – отметил Алексей Белошицкий.
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