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Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США больше ожидаемого

Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США больше ожидаемого

Мировые цены на нефть в среду утром опускаются, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о более значительном росте запасов в США за минувшую неделю по сравнению с прогнозами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.41 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,8%, до 67,97 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,91%, до 63,91 доллара за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США по итогам прошлой недели увеличились на 3,2 миллиона баррелей, до 414,8 миллиона баррелей. Прогноз аналитиков предполагает увеличение показателя лишь на 0,126 миллиона баррелей. Таким образом, аналитики ожидают первый рост индикатора с конца ноября прошлого года.

При этом запасы бензина выросли на 2,7 миллиона баррелей, дистиллятов – снизились на 4,1 миллиона баррелей, сообщил API. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) упали на 2,4 миллиона баррелей. Позднее в среду инвесторы ожидают данные по запасам от Минэнерго США.

По материалам Прайм
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