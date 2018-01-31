Холодницкий рассказал о зарплатах в САП

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в среднем получает на руки 60 тыс. грн в месяц, сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.
“Я за прошлый год посчитал, скоро покажу в е-декларации, получил 2,1 млн грн, из них – 400 тыс. ушло на налоги. То есть я один заплатил 400 тыс. грн налогов в бюджет. Еще 35 тыс. грн – это военный сбор”, – сказал он.
“Я понимаю, что заработанные большие деньги, они идут большими налогами, возвращаются в бюджет. Так же и мои прокуроры, они понимают, что у них есть высокие зарплаты. Достаточное финансирование и нормальные условия труда – это является замечательным, как показала практика, предохранителем от “поиска приключений” на стороне”, – добавил он.
В октябре 2017 года руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о том, что Генеральная прокуратура планирует сократить штат Специализированной антикоррупционной прокуратуры на 10%.
По его словам, из 45 постов хотят пять сократить.
“Еще семь вакансий, то есть у нас останется только две вакансии”, – сказал он.
Холодницкий также рассказал об увеличении нагрузки на сотрудников.
“На начало года было процессуальное руководство в примерно 300 производствах, сейчас 508. И это не говоря о судебных разбирательствах”, – добавил он.
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