Bombardier выиграла торговый спор у Boeing

Комиссия по международной торговле США (USITC) установила, что импорт самолетов Bombardier не наносит материального ущерба американской авиастроительной отрасли, сообщает государственная организация.

В результате на канадского производителя не будут наложены антидемпинговые или компенсационные пошлины, пишет ЦТС со ссылкой на “Авиатранспортное обозрение”.

Напомним, что в апреле 2017 года Boeing подал жалобу на ценовой демпинг производителя Bombardier и поддержку его правительством Квебека (Канада). Американский производитель обвинил Bombardier в продаже 75 самолетов CS100 американской авиакомпании Delta Air Lines по “абсурдно низкой” цене, даже ниже их производственной стоимости. Министерство торговли США подтвердило это обвинение и предписало обложить канадские самолеты импортной пошлиной почти в 300% при их ввозе в страну. Тем не менее решение по этому вопросу еще должна была поддержать USITC.

В своем обвинении Boeing утверждал, что сделка ставит под угрозу будущее плохо продающихся Boeing 737MAX-7, максимальная вместимость которых составляет 172 кресла, пишет Air Transport World. Bombardier в свою очередь объяснила, что самые большие самолеты семейства CSeries – CS300 – меньше самого маленького Boeing 737 и рассчитаны на перевозку до 160 пассажиров; следовательно, эти воздушные суда не являются конкурентами.

Угроза введения пошлин и возможное положительное решение USITC по притязаниям Boeing привели к переговорам по передаче Airbus контрольной доли в CSeries, которая ничего не стоила европейскому авиастроителю. Авиакомпания Delta Air Lines, узнав о пошлинах, отказалась получать самолеты напрямую из Канады, а решила дождаться открытия сборочной линии самолетов CSeries на производственных мощностях Airbus в Алабаме (США) (по условиям сделки между Airbus и Bombardier).

В свою очередь руководство Bombardier обвинило Boeing в попытке захвата сегмента 100–150 местных самолетов после обнародования переговоров американского авиастроителя о получении доли в Embraer.