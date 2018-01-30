День Финансов, 30 января: "Кремлевский доклад" от США, до весны без транша, меньше отделений Приватбанка

Вторник, 30 января. Пока весь мир был занят “Кремлевским докладом” от США, в Украине Приватбанк решил сократить сеть отделений, а Сологуб убеждал украинцев, что те вскоре изменят свое отношение к курсу. Об этом и не только в подробностях ниже:
США представили “Кремлевский доклад”. В США опубликовали так называемый Кремлевский доклад, который передан Конгрессу, с именами 210 представителей окружения президента России Владимира Путина.
По данным Forbes, состояние олигархов с “Кремлевского доклада” оценивается в 400 миллиардов долларов.
Приватбанк планирует в 2018 году сократить сеть отделений. Приватбанк планирует в 2018 году сократить сеть филиалов и отделений до 2 061. Также банк планирует в течение года увеличить сеть банкоматов на 3% – до 7 795, а сеть торговых POS-терминалов вырастет на 13% – до 170 000. Отметим, что по состоянию на 1 января 2018 года сеть отделений банка насчитывала 2 243 отделения.
Кстати, сегодня в одном из отделений ПриватБанка служба безопасности задержала и передала полиции жителя столицы, который пытался внести в счет оплаты автомобиля около 300 тысяч фальшивых гривен.
Возможность получить транш МВФ до весны уже нереальна – НБУ. Замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что Украина уже не успеет получить транш от Международного валютного фонда в первом квартале 2018 года. Почему страна упустила эту возможность – читайте.
Также Сологуб прогнозирует, что через несколько лет украинцы изменят свое отношение к доллару. Он отметил, что курс доллара не является важнейшим экономическим показателем в Украине, поэтому через несколько лет стабильности население изменит отношение к валютным колебаниям и банковской системе.
ІКЕА может открыть мебельную фабрику в Украине. Фабрика по производству мебели для транснациональной корпорации ІКЕА может появиться во Львовской области. Еще в декабре 2017 года представители корпорации сообщили, что изучают украинский рынок и планируют в течение 2 лет открыть магазин в Киеве.
Скоростной интернет в школах может появиться в ближайшие полгода. По словам генерального директора Data Group Михаила Шелембы подключение 10 тыс. объектов обойдется примерно в 100-200 млн грн.
“Укрзализныця” может начать закупать дизтопливо за границей. Это будет сделано для того, чтобы создать еще один канал поставок горючего, который будет помогать ей добиваться наилучшей для себя цены.
Российский Сбербанк может продать свою «дочку» арабам. Сбербанк России обсуждает возможность продажи контрольного пакета акций своего дочернего банка DenizBank. Правда, на сегодняшний день нет точной информации о перспективах возможной сделки.
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