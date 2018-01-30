Стало известно, сколько в 2018 году будут получать матери-одиночки на детей

Названы суммы пособий, которые в этом году будут выделять одиноким матерям (отцам, вдовам, вдовцам).
Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики на информационный запрос информационно-аналитического портала «Комментарии».
По информации ведомства, в соответствии с Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми» (далее – Закон), помощь на детей одиноким матерям (отцам, вдовам, вдовцам) назначается в размере, равном разнице между 100 процентами прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев.
Статьей 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» предусмотрено, что прожиточный минимум на детей в 2018 году составляет:
- на детей в возрасте до 6 лет
- на детей в возрасте от 6 до 18 лет:
По статистической информации региональных органов социальной защиты населения государственную помощь на детей одиноких матерей (отцов, вдов, вдовцов) в целом по Украине получало:
- в 2008 году – 492,9 тыс человек;
- в 2009 году – 562,2 тыс человек;
- в 2010 году – 585,0 тыс человек;
- в 2011 году – 591,5 тыс человек;
- в 2012 году – 615,1 тыс человек;
- в 2013 году – 640,8 тыс человек;
- в 2014 году – 566,4 тыс человек;
- в 2015 году – 591,9 тыс человек;
- в 2016 году – 368,6 тыс человек.
Также отмечается, что государственную помощь на детей одиноких матерей (отцов, вдов, вдовцов) по состоянию на 01.01.2018 получало 320,5 тыс человек. За январь-декабрь 2017 такую помощь было выплачено на сумму 5 748 500 000 гривен.
Согласно данным Министерства социальной политики, информация о регистрации актов гражданского состояния и их отмены относится к компетенции органов государственной регистрации актов гражданского состояния, которые в свою очередь подчинены Министерству юстиции Украины.
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