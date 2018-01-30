Украина достаточно зависима от глобальной экономики - эксперт

Украина является достаточно зависимой от глобальной экономики страной. Если взять структуру украинской экономики, половина — это экспорт. А практически 75-80% экспорта — это сырье.

Об этом рассказал в эфире “Фінансового тижня” Анатолий Амелин, директор экономических программ Украинского института будущего.

Эксперт подчеркивает, что после распада Союза мы из индустриальной республики превратились практически в сырьевую.

«Сегодня мы экспортируем зерно, черные металлы, руды. Если взять динамику сырьевых индексов, и сравнить их с динамикой украинского ВВП, совпадение около 80 процентов, – говорит Амелин. – Поэтому если Украина не будет учитывать тренды, которые обсуждались в Давосе, мы будем оставаться аутсайдерами».

Эксперт уверен, что у нашей страны должен быть план развития как минимум на 10-15 лет, которого сейчас нет.

«Если такого плана нет, то страна превращается в ресурс для тех стран, у которых такой план есть», – отмечает он.

По прогнозу директора экономических программ Украинского института будущего, в 2018 году глобальных катаклизмов украинской экономике ожидать не стоит, но основным риском для нас является изменение сырьевых активов на глобальных рынках.

«На них может повлиять резкий рост ставок ФРС, укрепление доллара. В рамках валютного курса коридор у нас заложен близко 29,5 — 30 грн. Думаю, мы имеем шанс закончить год в таком коридоре. Риски, которые у нас есть касаются выплат по внешним обязательствам: обслуживание и погашение долгов. Конечно, сумма выплат в валюте может быть критически большой, что в свою очередь отразится на девальвации и на благосостоянии украинцев в целом. Но Украина может избежать рисков проведя эффективную реструктуризацию долгов и привлекая инвестиции», – резюмирует эксперт.