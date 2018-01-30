Новый украинский лоукостер решил запустить из Харькова пять международных рейсов

Новая украинская лоукост-авиакомпания SkyUp, о создании которой стало известно в декабре 2017 года, в летнем сезоне этого года должна запустить из Харькова внутренний рейс в Одессу, а также международные рейсы – в Тиват (Черногория), Бургас (Болгария), Барселону (Испания ), Римини (Италия) и Ларнаку (Кипр).

Об этом рассказал коммерческий директор аэропорта Харьков Владислав Ильин в интервью ЦТС.

“Думаю, об авиакомпании SkyUp вы уже слышали. Они начинают полеты в июне. Из Харькова они будут летать в Римини, Барселону, Ларнаку, Бургас, Тиват и Одессу. Если какие-то из этих направлений будут хорошо грузиться, то есть шанс, что они останутся и на зиму”, – сказал он, отвечая на вопрос, какие авиакомпании могут начать работать в харьковском аэропорту в этом году.

Что касается реальности рейса Харьков-Одесса, то, по словам Ильина, сейчас идет согласование технических и юридических моментов по его запуску: “У нас были переговоры со SkyUp. Это уже решенный вопрос. По информации перевозчика, в марте – начале апреля они планируют открыть продажи, в том числе и на рейс Харьков-Одесса”.

При этом Ильин сообщил, что рейсы Харьков-Львов пока не рассматриваются как реалистичный проект. Сначал аэропорт хотел бы посмотреть на загрузку рейсов Харьков-Одесса – будут ли они безубыточными. А до Львова летает “более бюджетный пассажир”.