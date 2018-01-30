Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 442 0

Размещение Украиной евробондов признано лучшей транзакцией в 2017 году, - Данилюк

Размещение Украиной евробондов признано лучшей транзакцией в 2017 году, - Данилюк

Прошлогоднее размещение Украиной еврооблигаций на 3 млрд долларов признано лучшей транзакцией 2017 года в странах Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Об этом говорится в ежегодном обзоре международных рынков капитала издания Global Capital, сообщил на своей странице в Facebook министр финансов Украины Александр Данилюк.

“Возвращение Украины на рынки внешних заимствований в сентябре прошлого года признано лучшей сделкой 2017 года в регионе Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка. Об этом говорится в ежегодном обзоре международных рынков капитала издания Global Capital”, – написал министр. Он напомнил, что часть средств, полученных от размещения евробондов, была направлена на выкуп/обмен облигаций 2019-2020 годов погашения. Это было сделано для того, пояснил Данилюк, чтобы снизить нагрузку на госбюджет в период пиковых выплат по внешним обязательствам.

Министр также отметил, что удачное размещение украинских евробондов означает, что инвесторы доверяют Украине. Но самым важным является то, что это размещение является шагом для стабилизации нашей финансовой системы в будущем.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018