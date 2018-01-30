Размещение Украиной евробондов признано лучшей транзакцией в 2017 году, - Данилюк

Прошлогоднее размещение Украиной еврооблигаций на 3 млрд долларов признано лучшей транзакцией 2017 года в странах Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки.
Об этом говорится в ежегодном обзоре международных рынков капитала издания Global Capital, сообщил на своей странице в Facebook министр финансов Украины Александр Данилюк.
“Возвращение Украины на рынки внешних заимствований в сентябре прошлого года признано лучшей сделкой 2017 года в регионе Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка. Об этом говорится в ежегодном обзоре международных рынков капитала издания Global Capital”, – написал министр. Он напомнил, что часть средств, полученных от размещения евробондов, была направлена на выкуп/обмен облигаций 2019-2020 годов погашения. Это было сделано для того, пояснил Данилюк, чтобы снизить нагрузку на госбюджет в период пиковых выплат по внешним обязательствам.
Министр также отметил, что удачное размещение украинских евробондов означает, что инвесторы доверяют Украине. Но самым важным является то, что это размещение является шагом для стабилизации нашей финансовой системы в будущем.
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