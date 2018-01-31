Экспорт украинского маргарина вырос на 54%

Экспорт маргарина из Украины в 2017 году составил 61,3 тыс. тонн, что на 54% превысило показатели 2016 года.

Согласно данным официальной статистики, по итогам 2017 года Украина произвела 214,6 тыс. тонн маргариновой продукции, что на 25% превысило результат 2016 года.

При этом Беларусь закупила 10 тыс. тонн маргарина украинского производства. Отметим, что в 2016 году поставки этой продукции в Беларусь не превышали 60 тонн. Таким образом, экспорт вырос в 166 раз.

Отметим, что основным импортером в Беларуси значилась компания “Транспетролбалтик” (г. Минск), которая ранее фигурировала в реэкспорте импортной плодоовощной продукции в Россию в обход действующего продовольственного эмбарго. В связи с этим не исключено, что в дальнейшем импортированный украинский маргарин мог поставляться в РФ.

Как сообщалось ранее, сентябрьский выпуск маргарина стал максимальным за 3 последних года. Крупные и средние предприятия Украины в сентябре 2017 года произвели 19,6 тыс. тонн маргарина, что на 41% больше по сравнению с прошлым месяцем (13,9 тыс. тонн) и на 8,3% по сравнению с сентябрем прошлого года (18,1 тыс. тонн).

Как и ожидалось ранее, в текущем году масложировая отрасль продолжает показывать более высокие показатели по сравнению с двумя последними годами, что подтверждает процесс стабилизации и восстановления рынка маргарина в Украине.