Украине предлагают защитить законами инвестиции в альтернативную энергетику

Представители Минэнергоугля Украины и ЕБРР обсудили развитие возобновляемой энергетики в нашей стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, со стороны ЕБРР предложили законодательно урегулировать финансирование проектов альтернативной энергетики в Украине с учетом международного опыта.

«Внедрение альтернативной энергетики позволит уменьшить использование ТЭС и выполнить обязательства Украины по сокращению выбросов», – идет речь в сообщении.

Как ранее сообщал UBR, в 2017 году в Украине введено в эксплуатацию 257 МВт мощностей объектов, производящих электроэнергию из возобновляемых источников по «зеленому» тарифу. Это в 2 раза больше, чем в 2016 году. В установку указанных объектов возобновляемой электроэнергетики инвестировано более 400 млн евро.