По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (87,894 млн и 96,202 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (83 и 52). Максимальный курс продажи доллара 28,96 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,97-27,98 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

На текущее время в Сервисе присутствуют 105 активных заявок по доллару на сумму более 184,069 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,9100 – 200 00028,0500 – 10 00028,0500 – 99 99928,0000 – 3 00027,9500 – 7 50027,9400 – 135 00027,9200 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,9000 – 375 000

27,9200 – 10 000

27,9200 – 4 600

27,9300 – 20 000

27,9400 – 30 000

27,9400 – 13 000

27,9400 – 15 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.0071

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.8982

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.