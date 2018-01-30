Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 63 0

СБУ рассказала о махинациях чиновников с земельными участками на побережье Азовского моря

СБУ рассказала о махинациях чиновников с земельными участками на побережье Азовского моря

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили местных чиновников в махинациях с земельными участками на побережье Азовского моря.

Как сообщается, депутаты сельсовета и чиновники местного отдела Госгеокадастра в течение 2010-2012 годов незаконно выделили более тридцати земельных участков по десять соток каждый в селе Белосарайская коса.

“Злоумышленники, с нарушением требований действующего законодательства по охране прибрежной водоохранной полосы, искусственно наращивали территорию косы, подсыпая на участки строительные отходы и мусор. Владельцами незаконных участков становились родственники и подельники чиновников”, – говорится в сообщении.

После этого указанные участки реализовывались злоумышленниками по рыночным ценам в $5-10 тысяч за сотку, а полученные деньги тратились мошенниками на строительство коттеджей, гостиниц на побережье Азовского моря, приобретение элитной недвижимости, а также выводились за границу, в частности в Россию.

“По заключению экспертов, дельцы нанесли ущерб интересам общества на сумму свыше 22 млн гривен”, – добавили в спецслужбе.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость Криминал
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018