СБУ рассказала о махинациях чиновников с земельными участками на побережье Азовского моря

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили местных чиновников в махинациях с земельными участками на побережье Азовского моря.
Как сообщается, депутаты сельсовета и чиновники местного отдела Госгеокадастра в течение 2010-2012 годов незаконно выделили более тридцати земельных участков по десять соток каждый в селе Белосарайская коса.
“Злоумышленники, с нарушением требований действующего законодательства по охране прибрежной водоохранной полосы, искусственно наращивали территорию косы, подсыпая на участки строительные отходы и мусор. Владельцами незаконных участков становились родственники и подельники чиновников”, – говорится в сообщении.
После этого указанные участки реализовывались злоумышленниками по рыночным ценам в $5-10 тысяч за сотку, а полученные деньги тратились мошенниками на строительство коттеджей, гостиниц на побережье Азовского моря, приобретение элитной недвижимости, а также выводились за границу, в частности в Россию.
“По заключению экспертов, дельцы нанесли ущерб интересам общества на сумму свыше 22 млн гривен”, – добавили в спецслужбе.
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