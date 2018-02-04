Польше не обойтись без рабочих рук из Украины - председатель польского Нацбанка

Рабочая сила из Украины крайне нужна для обеспечения и сохранения экономического роста в Польше. Такое мнение высказал председатель правления Национального банка Польши Адам Глапинский в разговоре с журналистами польского издания Dziennik Gazeta Prawna, опубликованном во вторник, 30 января.
Глапинский подчеркнул, что для него одним из важнейших вопросов является то, способна ли Польша создать достаточно условий для привлечения рабочей силы из соседних Украины и Беларуси. Дефицит квалифицированных кадров Польша почувствовала особенно остро в последние годы. За этот период в стране наблюдался устойчивый экономический рост и сокращение уровня безработицы. В декабре прошлого года показатель безработицы в Польше составил 6,6 процента, а рост ВВП, по оценкам аналитиков, достиг уровня в 4,5 процента. Однако проблемными для польского рынка труда оказались такие негативные тенденции, как все более заметное старение населения и трудовая миграция среди молодых поляков в богатые страны Западной Европы, пояснил руководитель польского регулятора. В стране с 38-миллионным населением работают только 16 миллионов.
Поэтому при таких условиях волна дешевых рабочих рук из Украины и Беларуси компенсировала значительный кадровый голод на рынке труда Польши. Впрочем, визовая либерализация для Украины со стороны ЕС может привести к тому, что все меньше украинских трудовых мигрантов будут выбирать именно Польшу страной, в которой они хотели бы работать, опасается руководитель Нацбанка РП.
Сейчас на польском рынке труда занято от 1 до 1,5 миллиона украинских граждан, из которых немало работают нелегально без соответствующих разрешений. По оценкам польского Союза предпринимателей и работодателей, которые делались два года назад, Польше нужны минимум 5 миллионов дополнительных работников для обеспечения стабильного экономического роста.
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