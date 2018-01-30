“Укрзализныця” может начать закупать дизтопливо за границей, чтобы создать еще один канал поставок горючего, который будет помогать ей добиваться наилучшей для себя цены.

Об этом сообщил директор по экономике и финансам УЗ Андрей Рязанцев.

Он напомнил, что компания встретила сильное сопротивление участников топливного рынка при попытках внедрить формульный подход в тендерах, где цена была бы привязана к котировкам Platts. Были и обжалования в АМКУ, и отказ поставщиков выполнять договоры без повышения цены в расчете на то, что УЗ некуда будет деваться из-за дефицита запасов.

На днях УЗ сообщила, что проведет три закупки дизтоплива по 20 тыс. тонн с привязкой к данным Platts (еще 50 тыс. тонн – по старому подходу).

“Верю, что в этот раз мы формулу таки внедрим. Это залог стабильного снабжения топлива. Далее может быть выход УЗ с закупкой дизеля на внешние рынки. На мировом рынке нефтепродуктов наши потребности не вызовут таких колебаний стоимости, как на внутреннем. Иначе мы будем продолжать создавать конкуренцию и рост стоимости сами себе”, – отметил Рязанцев на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что “Укрзализныця” является крупнейшим покупателем дизтоплива на украинском рынке, купив его в 2017 году на 7,5 млрд гривен.