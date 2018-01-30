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"Укрзализныця" может начать закупать дизтопливо за границей

"Укрзализныця" может начать закупать дизтопливо за границей

“Укрзализныця” может начать закупать дизтопливо за границей, чтобы создать еще один канал поставок горючего, который будет помогать ей добиваться наилучшей для себя цены.

Об этом сообщил директор по экономике и финансам УЗ Андрей Рязанцев.

Он напомнил, что компания встретила сильное сопротивление участников топливного рынка при попытках внедрить формульный подход в тендерах, где цена была бы привязана к котировкам Platts. Были и обжалования в АМКУ, и отказ поставщиков выполнять договоры без повышения цены в расчете на то, что УЗ некуда будет деваться из-за дефицита запасов.

На днях УЗ сообщила, что проведет три закупки дизтоплива по 20 тыс. тонн с привязкой к данным Platts (еще 50 тыс. тонн – по старому подходу).

“Верю, что в этот раз мы формулу таки внедрим. Это залог стабильного снабжения топлива. Далее может быть выход УЗ с закупкой дизеля на внешние рынки. На мировом рынке нефтепродуктов наши потребности не вызовут таких колебаний стоимости, как на внутреннем. Иначе мы будем продолжать создавать конкуренцию и рост стоимости сами себе”, – отметил Рязанцев на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что “Укрзализныця” является крупнейшим покупателем дизтоплива на украинском рынке, купив его в 2017 году на 7,5 млрд гривен.

По материалам Центр транспортных стратегий
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