В Саудовской Аравии освободили всех арестованных принцев — Reuters

В Саудовской Аравии освободили всех задержанных в ходе антикоррупционной кампании принцев, бывших министров и предпринимателей, которых удерживали в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде, передает Reuters со ссылкой на саудовских чиновников.
Сообщается, что за последние дни отель покинули принц Аль-Валид бен Таляль, владелец медиахолдинга MBC Аль-Валид аль-Ибрагим, а также глава строительного холдинга Saudi Binladin Group Бакр бен Ладен.
Отметим, на прошлой неделе Эр-Рияд заявил о завершении расследования, по которому проходили десятки высокопоставленных чиновников и бизнесменов. На досудебное урегулирование согласилось большинство задержанных, а дела 95 подозреваемых будут переданы в прокуратуру.
Напомним, ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии предложили снять обвинения с принцев за 100 млрд долларов. В стране по подозрению в коррупции с конца ноября 2017 года были задержаны в общей сложности 350 человек, в том числе 11 принцев, а также чиновники и бизнесмены.
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