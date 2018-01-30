Названы области с самой большой задолженностью по зарплате

По состоянию на начало января 2018 года больше всего задолжали украинцам, которые работают в Луганской, Донецкой и Харьковской областях, передает УНН со ссылкой на Государственную службу статистики.
“По состоянию на 1 января 2018 года наибольшая задолженность по выплате заработной платы была зафиксирована в Луганской (556 976 грн), Донецкой (453 421 грн) и Харьковской (224 542 грн) областях”, — говорится в сообщении Госстатистики.
Также сообщается, что общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2 млрд 368,4 млн грн, из нее 1 млрд 272,4 млн грн приходилось на экономически активные предприятия.
Задолженность работникам экономически активных предприятий в декабре 2017 года уменьшилась на 12,7%.
“На начало января 2018 года более чем три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность (79,9%). При этом почти половина долга образована в Донецкой (29,8%) и Луганской (17,3%) областях”, — уточнили в Госстатистики.
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