День Финансов, 29 января: какая криптовалюта считается самой безопасной, и когда в Украине стоит ждать повышения пенсионного возраста

Понедельник, 29 января, дал ответы на многие вопросы:
Какая криптовалюта является наиболее безопасной для инвестиций? Если верить финансовому агентству Weiss Ratings из США и первому в истории рейтингу надежности криптовалют – это не Bitcoin. Аналитики объяснили, что, несмотря на свою популярность и безопасность, биткоин остается слишком волатильным.
Когда в Украине должны повысить пенсионный возраст? Ответ на этот вопрос старался дать министр социальной политики Украины Андрей Рева. С его слов, для этого украинцев еще стоит «вытащить из тени по максимуму». Все потому, как объясняет Рева, что повышение пенсионного возраста бессмысленно, пока украинцы живут меньше, чем европейцы, и не платят налоги.
Где именно собираются построить мусороперерабатывающий завод для Львова? Планируется, что объект будет занимать 6 гектаров по ул. Пластовой, 13. Данный участок закреплен за Львовводоканалом, общая площадь которого составила 72,6 га. Из них только 6,7 га выделено под строительство предприятия по утилизации твердых бытовых отходов.
Как с помощью фитнес-трекера можно раскрыть секретные базы США? Высокочувствительную информацию о локации и деятельности американских военных баз помог получить фитнес-трекер. Дело в том, что Пентагон продвигал использование фитнес-трекеров Fitbit: в 2013 году ведомство закупило военнослужащим 2,5 тыс. трекеров в рамках кампании по борьбе с ожирением.
Ждать ли Ryanair в Харькове? Аэропорт “Харьков” ведет переговоры с лоукост-авиакомпанией Ryanair. Об этом рассказал коммерческий директор аэропорта Владислав Ильин. По словам Ильина, есть вероятность, что рейсы ирландского лоукостера могут начать выполняться в ближайшие год-два.
На каких улицах столицы могут увеличить скорость движения? Киевские власти разрабатывают проект решения, которое позволит увеличить скорость движения с 50 до 80 км/ч на ряде улиц столицы. В предварительный список дорог, где будет разрешено двигаться со скоростью 80 км/ч, включены 22 улицы.
Будет ли Starbucks в Украине? В американской Starbucks Corporation не осведомлены о своих грандиозных планах покорения украинского рынка вообще и Киева в частности, которые озвучил в Давосе столичный мэр Виталий Кличко.
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