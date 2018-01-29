Citroen возрождает популярную в прошлом модель

Citroen хочет возобновить серийное производство хэтчбека Citroen C4. Такое заявление в своем интервью AutoExpress сделала Линда Джексон, глава Citroen.

Из-за плохих продаж производство хэтчбека Citroen C4 было прекращено в прошлом году. Вместо него покупателям эта французская компания предложила другую компактную модель – псевдо-кроссовер Citroen C4 Cactus. Но не прошло и года, а Линда Джексон уже говорит о выпуске нового С4.

Citroen C4 второго поколения появился у дилеров в 2010 году (он был построен на той же платформе, что и Peugeot 308 первого поколения). Через четыре года его довольно сильно обновили.

Поэтому мы думаем, что новый хэтчбек Citroen C4 может быть построен на одной платформе с Peugeot 308 третьего поколения. Во всяком случае, это вполне логично. Таким образом концерн PSA сэкономит значительные средства на разработке и производстве.

К сожалению, Линда Джексон ничего не сказала о том, когда конкретно можно ждать появление на рынке нового C4. Также мы не знаем, получит ли он или нет версию Cactus. Если действительно французы хотят создать C4 нового поколения, то затягивать с этим они точно не будут.