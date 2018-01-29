В Минагрополитики озвучили планы по закупке молока у населения

Закупка молока у населения продолжится в привычном режиме. Никаких запретов не предвидится. Об этом сообщил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
“В Украине не введено и не планируется введение никаких ограничений на закупку молока у населения — домохозяйства реализуют свою продукцию в обычном режиме. Никаких запретов на закупку молока — это принципиальная позиция правительства”, — отметил он.
Как добавил Мартынюк, в 2018 году начинают действовать правительственные программы поддержки, направленные на мероприятия по постепенному повышению качества молочного сырья. Участие в госпрограммах позволит завершить этот процесс безболезненно и поэтапно с максимальной выгодой как для производителей, так и потребителей.
“Кроме социального фактора, к взвешенной политике в этом вопросе побуждает и экономический, поскольку молокоперерабатывающая отрасль обеспечивается на треть молоком от хозяйств населения”, — обратил внимание заместитель главы Минагрополитики.
При этом он констатировал, что уже сейчас абсолютное большинство украинского молока, произведенного крестьянскими хозяйствами, соответствует требованиям и может использоваться при производстве пищевой продукции.
Отметим, переходный период постепенного повышения качества молочного сырья может длиться более 2 лет. Сейчас разрабатываются гигиенические требования к молоку и молочным продуктам при производстве и переработке, которые будут вводиться в зависимости от готовности рынка и производителей. Однако даже после их имплементации, молоко второго сорта будет разрешено использовать в производстве непищевых продуктов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина стала в худшей в Европе по уровню свободы человека (инфографика)Вчера, 09:30 - 1598 16
Розничная торговля в Украине за год выросла до более 800 млрд: области-лидеры товарооборотаВчера, 08:00 - 2223 11
Киберполиция высказалась относительно криптовалютВчера, 17:00 - 1438 10
Птицеводы пояснили, почему подорожала курятинаВчера, 07:00 - 2433 10
В Starbucks открестились от планов выхода на рынок Украины, озвученных Кличко в ДавосеВчера, 15:15 - 1304 9
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 13:00 - 14549 1
Не биткоин: названа самая безопасная для инвестиций криптовалютаВчера, 09:00 - 5885
Межбанк: доллар уронили массовые продажи СКВВчера, 11:25 - 2830
Птицеводы пояснили, почему подорожала курятинаВчера, 07:00 - 2433 10
Розничная торговля в Украине за год выросла до более 800 млрд: области-лидеры товарооборотаВчера, 08:00 - 2223 11
Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфонаПозавчера, 15:10 - 2452
В Германии изобрели летающую ванну (видео)27.01.2018, 15:10 - 897
В Швейцарии собрали первые 100 млн франков на автоматическое подземное грузовое метро (видео)26.01.2018, 15:10 - 936
SpaceX успешно протестировала ракету Falcon Heavy25.01.2018, 11:35 - 1229 2
В США начались продажи медицинских экзоскелетов24.01.2018, 15:10 - 1760 2
А-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
У Росії до ЧС-2018 з футболу шахраї запускають мережу...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Идеи: портфельФондовий ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг