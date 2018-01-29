В Минагрополитики озвучили планы по закупке молока у населения

Закупка молока у населения продолжится в привычном режиме. Никаких запретов не предвидится. Об этом сообщил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

“В Украине не введено и не планируется введение никаких ограничений на закупку молока у населения — домохозяйства реализуют свою продукцию в обычном режиме. Никаких запретов на закупку молока — это принципиальная позиция правительства”, — отметил он.

Как добавил Мартынюк, в 2018 году начинают действовать правительственные программы поддержки, направленные на мероприятия по постепенному повышению качества молочного сырья. Участие в госпрограммах позволит завершить этот процесс безболезненно и поэтапно с максимальной выгодой как для производителей, так и потребителей.

“Кроме социального фактора, к взвешенной политике в этом вопросе побуждает и экономический, поскольку молокоперерабатывающая отрасль обеспечивается на треть молоком от хозяйств населения”, — обратил внимание заместитель главы Минагрополитики.

При этом он констатировал, что уже сейчас абсолютное большинство украинского молока, произведенного крестьянскими хозяйствами, соответствует требованиям и может использоваться при производстве пищевой продукции.

Отметим, переходный период постепенного повышения качества молочного сырья может длиться более 2 лет. Сейчас разрабатываются гигиенические требования к молоку и молочным продуктам при производстве и переработке, которые будут вводиться в зависимости от готовности рынка и производителей. Однако даже после их имплементации, молоко второго сорта будет разрешено использовать в производстве непищевых продуктов.