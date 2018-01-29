На некоторых улицах Киева могут увеличить скорость движения (список)

Киевские власти разрабатывают проект решения, которое позволит увеличить скорость движения с 50 до 80 км/ч на ряде улиц столицы.

Об этом в своем блоге на сайте Сегодня сообщил заместитель мэра – секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив.

По словам Прокопива, в предварительный список дорог, где будет разрешено двигаться со скоростью 80 км/ч, включены 22 улицы, в частности:

- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

- Большая окружная дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);

- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе);

- Окружная дорога (от просп. Победы до ул. М. Трублаини);

- просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. М. Малиновского);

- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы г. Киева);

- просп. С. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);

- просп. Г. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

- ул. Набережно – Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);

- ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);

- просп. М. Бажана (до Харьковской площади);

- ул. Дружбы Народов (от Демеевской площади до ул. Ниманской);

- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до поворота на с. Княжичи);

- ул. Перова (от просп. Освободителей до ул. А. Навои);

- просп. Соборности (при условии установки распределительного транспортного ограждения);

- просп. Л. Курбаса;

- просп. Космонавта Комарова;

- ул. Борщаговская;

- Южный мостовой переход.