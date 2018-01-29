На некоторых улицах Киева могут увеличить скорость движения (список)

Киевские власти разрабатывают проект решения, которое позволит увеличить скорость движения с 50 до 80 км/ч на ряде улиц столицы.
Об этом в своем блоге на сайте Сегодня
По словам Прокопива, в предварительный список дорог, где будет разрешено двигаться со скоростью 80 км/ч, включены 22 улицы, в частности:
- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);
- Большая окружная дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);
- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе);
- Окружная дорога (от просп. Победы до ул. М. Трублаини);
- просп. Оболонский (от ул. Богатырской до ул. М. Малиновского);
- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы г. Киева);
- просп. С. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);Читайте также: Рассылка сообщений со штрафами за превышение скорости: в полиции разъяснили, что к чему
- просп. Г. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);
- ул. Набережно – Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);
- ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);
- просп. М. Бажана (до Харьковской площади);
- ул. Дружбы Народов (от Демеевской площади до ул. Ниманской);
- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до поворота на с. Княжичи);
- ул. Перова (от просп. Освободителей до ул. А. Навои);
- просп. Соборности (при условии установки распределительного транспортного ограждения);
- просп. Л. Курбаса;
- просп. Космонавта Комарова;
- ул. Борщаговская;
- Южный мостовой переход.
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