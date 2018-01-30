В Пекине планируют к 2020 году закрыть 1000 фабрик

За два года в столице КНР Пекине закроют 1000 фабрик, 300 рынков и логистических центров и перенесут их за пределы города.

Об этом сообщает LB со ссылкой на информационное агентство China.org.cn.

В частности, в 2018 году Пекин закроет 500 компаний-производителей и 178 рынков и логистических центров, а также перенесет несколько университетов и больниц в пригородные районы.

Уже в этом году власти китайской столицы планируют потратить на перенос фабрик и рынков за пределы города $1,9 млрд. Такое решение является частью национальной стратегии сбалансированного развития региона.

В сентябре 2017 года власти Пекина заявили о планах ограничить количество населения столицы до 23 млн человек, в том числе благодаря вынесению заводов, фабрик и офисов за пределы города.

Для этого в 70 километрах от китайской столицы будет построен новый экогород, где будут базироваться все пекинские производства, не имеющие административного значения.