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На Львовщине хотят ввести официальную плату за роды

На Львовщине хотят ввести официальную плату за роды

Роддомы Львовской области собираются предоставлять услуги платных родов. Местные власти считают, что это выведет из тени этот рынок, который уже давно стал платным.

Во Львовской области роддомы начнут предоставлять услугу платных родов. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Ирина Микичак, пишет местное издание Твоє місто.

“Мы планируем ввести в наших роддомах платные роды. Когда ты приходишь рожать не к врачу, который дежурит, а к тому, с которым договорился. Это должно быть оплачено. Условно 60% идет в качестве гонорара врачу и 40% – больницы. Это будет справедливо, ведь врач приезжает в нерабочее время и оказывает помощь, все юридически правильно, и больница с того получит внебюджетные средства”, – заявила чиновник.

По ее словам, сейчас роды по договоренности происходят везде, но самая главная их проблема – в ответственности, которую в случае чрезвычайной ситуации несет не врач, принимавший роды, а медперсонал.

“У нас сейчас врачи по договоренности приезжают на роды, получают ту или иную сумму в карман. Но самая большая беда в том, что ответственным за пациента является дежурный персонал, а не тот врач, который пришел по договоренности. Надо выводить это из тени, должно быть официально зафиксировано, если врач пришел на смену в свое нерабочее время”, – объяснила Микичак.

Она добавила, что сначала официальную плату за роды планируют ввести в перинатальном центре, который, по последней информации, должен открыться в марте. Далее – в областной больнице, а потом уже по районам области. Стоимость таких родов пока не подсчитали, однако по словам Микичак, это не будет заоблачная цена.

Справка Finance.ua

  • Ранее сообщалось, что в Украине в 2019 году планируют ввести плату за прием родов.
По материалам Комментарии
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