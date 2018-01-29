По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (80,677 млн и 65,362 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (60 и 49). Максимальный курс продажи доллара 28,40 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,16-28,17 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

На текущее время в Сервисе присутствуют 109 активных заявок по доллару на сумму более 58,294 млн грн, которые распределились следующим образом:



*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,1500 – 3 00028,1500 – 5 50028,1500 – 20 00028,1200 – 14 00028,1100 – 100 00028,1000 – 200 00028,1000 – 200 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0500 – 8 300

28,0500 – 3 300

28,0700 – 4 650

28,0800 – 500

28,1000 – 5 000

28,1000 – 55 555

28,1000 – 15 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28.1599

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28.0516



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.