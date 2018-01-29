По следам "дизельгейта": немецкие концерны испытывали влияние вредных выхлопов на людей

В Германии тестировали влияние ядовитого диоксида азота в разных концентрациях на здоровых людей.

Об этом пишет DW со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Немецкие концерны Volkswagen, Daimler и BMW финансировали тесты на людях, которые проводились Европейским исследовательским объединением по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе.

В ходе этих испытаний здоровые люди с их согласия подвергались короткому воздействию диоксида азота, который является одной из токсичных составляющих выхлопных газов дизельных двигателей, пишут издания со ссылкой на имеющийся в их распоряжении отчет EUGT за 2012-2015 годы.

Согласно этим данным, в Университетской клинике Ахена были обследованы 25 человек после того, как они в течение нескольких часов вдыхали в различных концентрациях ядовитый газ NO₂.

Результаты этого исследования были опубликованы в 2016 году.

Однако результаты этого исследования малоинформативны, заявил Томас Краус, глава объединения EUGT. Во-первых, их нельзя переносить на все население, а во-вторых, диоксид азота является лишь одной из вредных для здоровья составляющих дизельных выхлопов, пояснил он.

Несколько дней назад стало известно о подобных тестах, проводимых на животных. Следствие по США сообщило об экспериментах над обезьянами, которых подвергали воздействию выхлопных газов дизельных двигателей.

Такие опыты проводились с целью доказать, что выхлопы современных дизельных автомобилей менее токсичны благодаря новым системам очистки. Исследование проводилось американским институтом Lovelace Respiratory Research по заказу EUGT.

Руководство Daimler и BMW заявило, что не причастны к проведению экспериментов над обезьянами.

В свою очередь концерн VW признал такие тесты ошибкой и принес извинения.

Справка Finance.ua:

Группа EUGT , которую финансировали VW, BMW и Daimler, была распущена в 2017 году.

Выхлопы диоксида азота оказались в центре скандала, разгоревшегося более двух лет назад.

В результате расследований руководство Volkswagen было вынуждено признать манипуляции с показателями выхлопов дизельных автомобилей.

Загрязнение отработавшими газами дизельных автомобилей VW в 40 раз превышало допустимые нормы.