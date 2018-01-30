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Рева сообщил, в каком случае могут начаться выплаты пенсий и соцвыплат на неподконтрольной территории Донбасса

Рева сообщил, в каком случае могут начаться выплаты пенсий и соцвыплат на неподконтрольной территории Донбасса

Министр социальной политики Андрей Рева допускает выплату пенсий и других социальных выплат жителям на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей после введения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций.

“Я, например, за то, чтобы все граждане Украины получали пенсию, на которую имеют право. Я просто задаю вопрос: как мы это должны сделать?.. Право на социальную защиту обеспечивают органы социальной защиты и Пенсионный фонд. А что из этого доступно на неподконтрольной территории? Ничего. Через кого мы можем осуществлять государственную политику?… Если миротворцев введут, наверное, это возможно”, – сказал Рева.

В то же время министр отметил, что Верховная Рада приняла закон “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях”, согласно которому Россия признана оккупантом.

“А согласно четвертой Гаагской конвенции на оккупанта возлагается обязанность нести расходы по управлению занятой территорией в объемах, которые выполняла законная власть”, – подчеркнул он.

По словам Ревы, на момент начала агрессии России на неподконтрольной в настоящее время части Донбасса проживало 1,1 млн пенсионеров, из которых сейчас примерно 530 тыс. получают украинские пенсии.

Президент Петр Порошенко рассчитывает на размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе до 2019 года.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявлял, что считает возможной выплату пенсий и соцвыплат жителям неподконтрольных территорий Донбасса только после его освобождения.

По материалам Обозреватель
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