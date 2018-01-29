Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне перешел от роста к существенному падению, снизившись с прошлого понедельника на всех сегментах валютного рынка на 1,0-2,5%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,84 грн до 28,55 грн, или на 1,0%.

Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время снизился с 28,88 грн до 28,28 грн, или на 2,1%.

Средние курсы покупки/продажи доллара на наличном рынке в банках снизились за неделю с 28,67/28,92 до 27,96/28,41.

Таким образом, покупка снизилась на 2,5%, а продажа – на 1,8%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,9% до 1,6% за счет более быстрого снижения покупки по сравнению с продажей.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, прогнозы о том, что рост доллара в начале года носил сезонный характер, и вскоре сменится его снижением, полностью оправдываются. Достаточно было экспортерам увеличить свою активность, а вместе с ней – предложение валюты, как маятник курса тут же качнулся в обратную сторону.

“На начавшейся неделе ожидаю продолжения падения курса доллара. Безналичный доллар может снизиться до 27,7 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться около 27,5/27,9 грн”, – прогнозирует эксперт.