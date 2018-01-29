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Минимальную зарплату повысят до 4,2 тыс. гривен, если будут резервы - Рева

Минимальную зарплату повысят до 4,2 тыс. гривен, если будут резервы - Рева

В Украине в текущем году минимальную зарплату могут повысить до 4,2 тыс. гривен, в том случае, если будут резервы.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в интервью “Обозревателю”.

“Если будут резервы. Кстати, это поручение президента Петра Порошенко. Он об этом сказал публично. Его все сразу же начали критиковать. Но президент назвал правильную цифру, потому что должна быть привязка к реальному прожиточному минимуму”, – заявил Рева, отвечая на вопрос о том, удастся ли в 2018 году повысить минимальную зарплату до 4,2 тыс. гривен.

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Напомним, ранее сообщалось, что по словам Ревы, среднемесячная заработная плата в Украине в 2017 году выросла более чем на 37% по сравнению с прошлым годом и составила 6,9 тыс. гривен.

“Среднемесячная заработная плата в январе-октябре 2017 года выросла на 37,1% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года и составила 6,9 тыс. гривен в месяц”, – заявлял Рева.

По материалам Обозреватель
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