Минимальную зарплату повысят до 4,2 тыс. гривен, если будут резервы - Рева

В Украине в текущем году минимальную зарплату могут повысить до 4,2 тыс. гривен, в том случае, если будут резервы.
Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в интервью “Обозревателю”.
“Если будут резервы. Кстати, это поручение президента Петра Порошенко. Он об этом сказал публично. Его все сразу же начали критиковать. Но президент назвал правильную цифру, потому что должна быть привязка к реальному прожиточному минимуму”, – заявил Рева, отвечая на вопрос о том, удастся ли в 2018 году повысить минимальную зарплату до 4,2 тыс. гривен.
Читайте также: Рева объяснил, когда в Украине должны повысить пенсионный возраст
Напомним, ранее сообщалось, что по словам Ревы, среднемесячная заработная плата в Украине в 2017 году выросла более чем на 37% по сравнению с прошлым годом и составила 6,9 тыс. гривен.
“Среднемесячная заработная плата в январе-октябре 2017 года выросла на 37,1% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года и составила 6,9 тыс. гривен в месяц”, – заявлял Рева.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина стала в худшей в Европе по уровню свободы человека (инфографика)Вчера, 09:30 - 1598 16
Розничная торговля в Украине за год выросла до более 800 млрд: области-лидеры товарооборотаВчера, 08:00 - 2223 11
Киберполиция высказалась относительно криптовалютВчера, 17:00 - 1438 10
Птицеводы пояснили, почему подорожала курятинаВчера, 07:00 - 2433 10
В Starbucks открестились от планов выхода на рынок Украины, озвученных Кличко в ДавосеВчера, 15:15 - 1304 9
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 13:00 - 14549 1
Не биткоин: названа самая безопасная для инвестиций криптовалютаВчера, 09:00 - 5885
Межбанк: доллар уронили массовые продажи СКВВчера, 11:25 - 2830
Птицеводы пояснили, почему подорожала курятинаВчера, 07:00 - 2433 10
Розничная торговля в Украине за год выросла до более 800 млрд: области-лидеры товарооборотаВчера, 08:00 - 2223 11
Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфонаПозавчера, 15:10 - 2453
В Германии изобрели летающую ванну (видео)27.01.2018, 15:10 - 897
В Швейцарии собрали первые 100 млн франков на автоматическое подземное грузовое метро (видео)26.01.2018, 15:10 - 936
SpaceX успешно протестировала ракету Falcon Heavy25.01.2018, 11:35 - 1229 2
В США начались продажи медицинских экзоскелетов24.01.2018, 15:10 - 1760 2
А-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
У Росії до ЧС-2018 з футболу шахраї запускають мережу...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Идеи: портфельФондовий ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг