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Пограничники рассказали, кто чаще всех посещает Украину (инфографика)

Пограничники рассказали, кто чаще всех посещает Украину (инфографика)

Среди иностранцев, жители Молдовы чаще других пересекают границу Украины. За 2017 год Государственная пограничная служба зафиксировала 4,5 млн случаев въезда молдаван в нашу страну.

Как отмечается, граждане Молдовы чаще всего въезжают в Украину из всех других иностранных государств. За 2017 год молдаване 4,5 млн раз пересекали границу Украины. На втором и третьем местах расположились Беларусь и Россия.

Польша и Венгрия занимают в этом перечне четвертую и пятую строчку, далее следуют Румыния и Словакия. Замыкают десятку стран Турция, Израиль и Германия.

По материалам hyser
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