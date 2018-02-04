Пограничники рассказали, кто чаще всех посещает Украину (инфографика)

Среди иностранцев, жители Молдовы чаще других пересекают границу Украины. За 2017 год Государственная пограничная служба зафиксировала 4,5 млн случаев въезда молдаван в нашу страну.

Как отмечается, граждане Молдовы чаще всего въезжают в Украину из всех других иностранных государств. За 2017 год молдаване 4,5 млн раз пересекали границу Украины. На втором и третьем местах расположились Беларусь и Россия.

Польша и Венгрия занимают в этом перечне четвертую и пятую строчку, далее следуют Румыния и Словакия. Замыкают десятку стран Турция, Израиль и Германия.