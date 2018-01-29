Межбанк: доллар уронили массовые продажи СКВ

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,475/28,500 UAH/USD виртуально, без сделок.

Очень рано, на 09.47, выйдя в реальную сферу, безналичный доллар понизился в цене, составив 28,25/28,35 UAH/USD.

К 10.30 безналичный доллар, сохранив нисходящий тренд, оказался на отметке 28,25/28,30 UAH/USD. На моменте преобладание предложения СКВ.

На 10.53 котировки безналичного доллара приостановили коррекцию на отметке 28,24/28,28 UAH/USD стараниями регулятора, выкупавшего долларовые излишки по запросу наилучшего курса по цене 28,265 UAH/USD.

К 11.10 котировки доллара не покинули отметку 28,24/28,28 UAH/USD, удерживаемые на месте присутствием на межбанке регулятора с гривневыми интервенциями.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,4650 / 28,4900

евро – 35,4275/ 35,4586

российский рубль – 0,5073/ 0,5083

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2405/ 1,2406

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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