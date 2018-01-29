Межбанк: доллар уронили массовые продажи СКВ

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,475/28,500 UAH/USD виртуально, без сделок.
Очень рано, на 09.47, выйдя в реальную сферу, безналичный доллар понизился в цене, составив 28,25/28,35 UAH/USD.
К 10.30 безналичный доллар, сохранив нисходящий тренд, оказался на отметке 28,25/28,30 UAH/USD. На моменте преобладание предложения СКВ.
На 10.53 котировки безналичного доллара приостановили коррекцию на отметке 28,24/28,28 UAH/USD стараниями регулятора, выкупавшего долларовые излишки по запросу наилучшего курса по цене 28,265 UAH/USD.
К 11.10 котировки доллара не покинули отметку 28,24/28,28 UAH/USD, удерживаемые на месте присутствием на межбанке регулятора с гривневыми интервенциями.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,4650 / 28,4900
евро – 35,4275/ 35,4586
российский рубль – 0,5073/ 0,5083
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2405/ 1,2406
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почти половина безработных украинцев - с высшим образованиемВчера, 16:00 - 1439 12
Птицеводы пояснили, почему подорожала курятина7 ч. назад - 1332 6
10 самых дешевых автомобилей с коробкой автоматВчера, 18:00 - 23840 6
Розничная торговля в Украине за год выросла до более 800 млрд: области-лидеры товарооборота6 ч. назад - 1295 5
Водителей уже переводят на цифровые номерные знакиВчера, 15:00 - 29004 5
Водителей уже переводят на цифровые номерные знакиВчера, 15:00 - 29004 5
10 самых дешевых автомобилей с коробкой автоматВчера, 18:00 - 23840 6
Не биткоин: названа самая безопасная для инвестиций криптовалюта5 ч. назад - 3681
Нормы Евро-5: водителей заставят переплачиватьВчера, 14:00 - 3392 4
Какая часть водителей знает, сколько алкоголя в крови допустимо при вождении - опросВчера, 17:00 - 1661
Летом стартуют продажи первого в мире голографического смартфонаВчера, 15:10 - 1856
В Германии изобрели летающую ванну (видео)Позавчера, 15:10 - 666
В Швейцарии собрали первые 100 млн франков на автоматическое подземное грузовое метро (видео)26.01.2018, 15:10 - 748
SpaceX успешно протестировала ракету Falcon Heavy25.01.2018, 11:35 - 1123 2
В США начались продажи медицинских экзоскелетов24.01.2018, 15:10 - 1629 2
ПриватбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Прийнято Закон про реінтеграцію Донбасу: що це змінюєОбговорення статей
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)Ринок банківських послуг
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості