Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1661 0

Межбанк: доллар уронили массовые продажи СКВ

Межбанк: доллар уронили массовые продажи СКВ

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,475/28,500 UAH/USD виртуально, без сделок.

Очень рано, на 09.47, выйдя в реальную сферу, безналичный доллар понизился в цене, составив 28,25/28,35 UAH/USD.

К 10.30 безналичный доллар, сохранив нисходящий тренд, оказался на отметке 28,25/28,30 UAH/USD. На моменте преобладание предложения СКВ.

На 10.53 котировки безналичного доллара приостановили коррекцию на отметке 28,24/28,28 UAH/USD стараниями регулятора, выкупавшего долларовые излишки по запросу наилучшего курса по цене 28,265 UAH/USD.

К 11.10 котировки доллара не покинули отметку 28,24/28,28 UAH/USD, удерживаемые на месте присутствием на межбанке регулятора с гривневыми интервенциями.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,4650 / 28,4900
евро – 35,4275/ 35,4586
российский рубль – 0,5073/ 0,5083

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2405/ 1,2406

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018