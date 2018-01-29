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Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 февраля 2018 года повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые вывозятся пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, передает БЕЛТА со ссылкой на постановление правительства Беларуси от 26 января.

Сообщается, что ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с 111,4 доллара до 120,1 доллара за 1 тонну.

Пошлина на прямогонный бензин повысится с 61,2 доллара до 66 долларов за 1 тонну, на товарные бензины – с 33,4 доллара до 36 долларов за 1 тонну.

Пошлина на легкие и средние дистилляты составит 36 долларов за 1 тонну (была 33,4 доллара).

Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Справка Finance.ua:

  • По данным ГФС, Беларусь остается основным поставщиком нефтепродуктов в страну.
  • За 11 месяцев 2017 года в Украину из Беларуси импортировали топлива на 1,7 млрд долларов.
По материалам БЕЛТА - Новости Беларуси
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