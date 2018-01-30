Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 107 0

Компания Ford показала концепт беспилотного полицейского автомобиля

Компания Ford показала концепт беспилотного полицейского автомобиля

Компания Ford объявила о покупке компаний Autonomic и TransLoc, совместно с которыми будут работать над концепцией автономного транспорта для перевозки пассажиров и коммерческой доставки товаров.

Как сообщает пресс-служба автоконцерна, бесплотные авто, создаваемые Ford при поддержке TransLoc, смогут самостоятельно ориентироваться на местности, создавая оптимальные маршруты, и будут взаимодействовать друг с другом и с объектами инфраструктуры при помощи облачного сервиса Transportation Mobility.

Кроме того, беспилотные технологии Ford собирается внедрить и в полицейские автомобили. По крайней мере компания подала заявку на патент, регистрирующий такую возможность. В кратком описании патентуемой технологии идёт речь о новом программном обеспечении, позволяющем автомобилю самостоятельно преследовать водителей, не подвергая полицейских опасности. Водитель в таком режиме сможет сидеть за рулём, но автопилот при этом перехватит управление полностью.

Машина сможет сама просчитывать возможные маршруты нарушителя правил дорожного движения и при необходимости свяжется с превысившим скорость авто. Если за рулём водитель, полицейская машина отправит запрос на получение копии его водительского удостоверения и других документов. После этого патрульный автомобиль сам выпишет штраф либо выдаст предупреждение.

По материалам hyser
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018