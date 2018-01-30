Компания Ford показала концепт беспилотного полицейского автомобиля

Компания Ford объявила о покупке компаний Autonomic и TransLoc, совместно с которыми будут работать над концепцией автономного транспорта для перевозки пассажиров и коммерческой доставки товаров.

Как сообщает пресс-служба автоконцерна, бесплотные авто, создаваемые Ford при поддержке TransLoc, смогут самостоятельно ориентироваться на местности, создавая оптимальные маршруты, и будут взаимодействовать друг с другом и с объектами инфраструктуры при помощи облачного сервиса Transportation Mobility.

Кроме того, беспилотные технологии Ford собирается внедрить и в полицейские автомобили. По крайней мере компания подала заявку на патент, регистрирующий такую возможность. В кратком описании патентуемой технологии идёт речь о новом программном обеспечении, позволяющем автомобилю самостоятельно преследовать водителей, не подвергая полицейских опасности. Водитель в таком режиме сможет сидеть за рулём, но автопилот при этом перехватит управление полностью.

Машина сможет сама просчитывать возможные маршруты нарушителя правил дорожного движения и при необходимости свяжется с превысившим скорость авто. Если за рулём водитель, полицейская машина отправит запрос на получение копии его водительского удостоверения и других документов. После этого патрульный автомобиль сам выпишет штраф либо выдаст предупреждение.