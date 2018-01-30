В Латвии детали для локомотивов печатают на 3D-принтере

Компания Baltic3D.eu изготавливает 3D-детали для потребностей Латвийской железной дороги (LDZ). Сотрудничество начато в прошлом году с LDZ Ritošā sastāva serviss (RSS, дочерняя компания LDZ).

Как сообщили в LDZ, уже изготовлены с помощью 3D-принтера 8 видов локомотивных деталей. LDz начинает их тестирование на локомотивах, проверяя пригодность, выносливость, прочность и другие параметры.

Лаборатория RSS начала пробовать свои силы в трехмерном печатании деталей в конце 2016 года, когда приобрела выпущенный в Латвии 3D-принтер Pharaoh ED40, позволяющий изготавливать детали диаметром до 40 см.

В основном на трехмерном принтере создают детали, часто выходящие из строя или ломающиеся, например, рукоятку переключения направления движения локомотива, замок катушки АЛСН, различные коннекторы и другие сравнительно простые детали.

Сотрудничество с Baltic3D.eu начато в августе прошлого года. Тогда Даугавпилсский центр ремонта локомотивов предложил изготовить 8 деталей, в том числе вентилятор, защитный кожух привода щеток очистителя ветрового стекла, лампу-индикатор, диффузор воздухопровода.

Первоначальные расчеты свидетельствуют, что существенный выигрыш по затратам при использовании 3D-принтера ожидается, к примеру, при производстве лампы-индикатора: используемые до сих пор лампы часто выходят из строя и при этом являются неразборными, поэтому при перегорании диода приходится заменять лампу целиком. А ее приобретение обходится в 90 евро. В то же время изготовление лампы, пригодной для тех же целей, с помощью трехмерного принтера может обойтись в пять раз дешевле – до 17 евро, причем эта технология позволяет сэкономить и время, так как за сутки можно изготовить 20 подобных ламп.

Столь же успешной оказалась распечатка диффузора воздухопровода, который уже не выпускается на заводах и является сложным в изготовлении. На 3D-принтере эту деталь из металла можно произвести за 25 часов.