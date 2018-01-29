Lufthansa ввела автоматическую регистрацию за сутки до вылета

Авиакомпания Lufthansa объявила о введении автоматической регистрации на рейсы в пределах Германии и Европы.

Теперь пассажиры, которые оставили личные данные в профиле Lufthansa iD на сайте авиаперевозчика или в программе лояльности Miles&More, которую курирует авиаперевозчик, за 23 часа до вылета получат посадочные талоны на свою почту.

Система присвоит места автоматически. Самостоятельно выбрать место пассажир сможет на платной основе за более чем 24 часа до вылета, после открытия онлайн-регистрации за 24 часа до вылета или после выполнения автоматической регистрации – однако в случае высокой загрузки бортов выбор мест может быть сильно ограничен или вообще недоступен.

Нововведение не распространяется на бронирования, которые содержат рейсы, выполняемые за пределы Шенгенской зоны. Также пассажир может отказаться от автоматической регистрации, выбрав соответствующую опцию в своем профиле Lufthansa iD и Miles&More.