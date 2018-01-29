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США ввели санкции против польской компании по торговле углем из Донбасса

США ввели санкции против польской компании по торговле углем из Донбасса

В санкционный список США попала польская фирма Doncoaltrade, которая занималась поставками угля из оккупированного Донбасса.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США.

В пятницу вечером Минфин США сообщил о расширении санкций против России в связи с ситуацией в Украине, добавив в перечень 21 физическое лицо и 12 организаций.

В список попала компания Doncoaltrade, которая в 2012 году была зарегистрирована в городе Катовице. Санкции против нее были введены из-за ее связи с Александром Мельничуком.

В начале октября стало известно, что фирма Doncoaltrade занимается доставкой угля из оккупированных территорий в Польшу.

Ее президентом и главным акционером является Александр Мельничук, который некоторое время был заместителем “министра” угольной промышленности так называемой “ЛНР”.

ЭП ранее писала, каким образом антрацит попадал в Польшу.

После обнародования этой информации в СМИ министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил ввоз в его страну антрацита из оккупированных частей Донбасса.

Тхужевский пообещал, что в Польше проведут проверку по факту поставки угля с ОРДЛО и запретят такие поставки.

По материалам Економічна Правда
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