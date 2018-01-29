Тиллерсон: Северный поток-2 подрывает энергетическую безопасность Европы

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон считает, что российский проект “Северный поток-2” подрывает энергетическую безопасность Европы.
Об этом он заявил в Варшаве, сообщает Onet.pl.
“Польша и США вместе выступают против “Северного потока-2”, который подрывает общую безопасность и энергетическую стабильность Европы, предоставляя России еще один инструмент для политизации энергетического сектора”, – заявил Государственный секретарь США.
Тиллерсон подчеркнул, что неприятие проекта “Северный поток-2” вытекает из общего стратегического интереса.
“Мы твердо убеждены в том, что Польша, которая имеет в своем распоряжении ресурсы вместе со всей Европой для диверсификации своих энергетических ресурсов, очень важна для долгосрочной безопасности Европы. Именно поэтому мы поддерживаем инициативы по созданию интерконнекторов для достижения этой цели”, – подчеркнул он.
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