Тиллерсон: Северный поток-2 подрывает энергетическую безопасность Европы

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон считает, что российский проект “Северный поток-2” подрывает энергетическую безопасность Европы.

Об этом он заявил в Варшаве, сообщает Onet.pl.

“Польша и США вместе выступают против “Северного потока-2”, который подрывает общую безопасность и энергетическую стабильность Европы, предоставляя России еще один инструмент для политизации энергетического сектора”, – заявил Государственный секретарь США.

Тиллерсон подчеркнул, что неприятие проекта “Северный поток-2” вытекает из общего стратегического интереса.

“Мы твердо убеждены в том, что Польша, которая имеет в своем распоряжении ресурсы вместе со всей Европой для диверсификации своих энергетических ресурсов, очень важна для долгосрочной безопасности Европы. Именно поэтому мы поддерживаем инициативы по созданию интерконнекторов для достижения этой цели”, – подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

Проект “Северный поток-2” предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии и Дания – утверждают, что “Северный поток-2” увеличит зависимость ЕС от “Газпрома”, который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.