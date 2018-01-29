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Тиллерсон: Северный поток-2 подрывает энергетическую безопасность Европы

Тиллерсон: Северный поток-2 подрывает энергетическую безопасность Европы

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон считает, что российский проект “Северный поток-2” подрывает энергетическую безопасность Европы.

Об этом он заявил в Варшаве, сообщает Onet.pl.

“Польша и США вместе выступают против “Северного потока-2”, который подрывает общую безопасность и энергетическую стабильность Европы, предоставляя России еще один инструмент для политизации энергетического сектора”, – заявил Государственный секретарь США.

Тиллерсон подчеркнул, что неприятие проекта “Северный поток-2” вытекает из общего стратегического интереса.

“Мы твердо убеждены в том, что Польша, которая имеет в своем распоряжении ресурсы вместе со всей Европой для диверсификации своих энергетических ресурсов, очень важна для долгосрочной безопасности Европы. Именно поэтому мы поддерживаем инициативы по созданию интерконнекторов для достижения этой цели”, – подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

  • Проект “Северный поток-2” предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.
  • Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии и Дания – утверждают, что “Северный поток-2” увеличит зависимость ЕС от “Газпрома”, который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.
  • Германия, главный бенефициар проекта, поддерживает “Северный поток-2” по экономическим соображениям, заявив, что он прибавит ресурсов на рынок и снизит цены. В декабре власти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания одобрили строительство газопровода “Северный поток-2”.
По материалам Економічна Правда
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