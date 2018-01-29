Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 117 0

"Мы ожидаем приезда миссии МВФ где-то в середине февраля", - добавил Данилишин.

"Мы ожидаем приезда миссии МВФ где-то в середине февраля", - добавил Данилишин.

Миссия МВФ может приехать в Украину в середине февраля.

Об этом в эфире “5 канала” заявил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

“Главный результат Давоса – Украину начинают воспринимать как активного участника переговоров. И я думаю, что даже встреча президента Украины с Кристин Лагард, директором-распорядителем Международного валютного фонда, их получасовой разговор – имеет соответствующие результаты”, – сказал он.

“Мы ожидаем приезда миссии МВФ где-то в середине февраля”, – добавил Данилишин.

Ранее Порошенко заявил, что в ходе переговоров в Давосе были сформированы позиции по приезду экспертов в Украину и определено, какие именно шаги остались для того, чтобы пригласить миссию для получения очередного транша.

После встречи с Лагард президент подчеркнул, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

По материалам 5 канал
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018