Миссия МВФ может приехать в Украину в середине февраля.
Об этом в эфире “5 канала” заявил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.
“Главный результат Давоса – Украину начинают воспринимать как активного участника переговоров. И я думаю, что даже встреча президента Украины с Кристин Лагард, директором-распорядителем Международного валютного фонда, их получасовой разговор – имеет соответствующие результаты”, – сказал он.
“Мы ожидаем приезда миссии МВФ где-то в середине февраля”, – добавил Данилишин.
Ранее Порошенко заявил, что в ходе переговоров в Давосе были сформированы позиции по приезду экспертов в Украину и определено, какие именно шаги остались для того, чтобы пригласить миссию для получения очередного транша.
После встречи с Лагард президент подчеркнул, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.
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