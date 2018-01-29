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Изображения Nokia 9 появилась раньше анонса

Изображения Nokia 9 появилась раньше анонса

В интернет-магазине Amazon появились изображения нового смартфона Nokia 9 в защитных чехлах.

Кейсы для Nokia 9 были изготовлены HualuBro и Terrapin. На изображениях видно, что смартфон получит двойную вертикальную камеру и светодиодную вспышку. На задней панели гаджета будет расположен датчик отпечатков пальцев.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Nokia 9 будет оснащен 5,5-дюймовым OLED-экраном, основная двойная камера будет иметь разрешение 12 и 13 мегапикселей соответственно, а фронтальная камера получит сенсор в 5 мегапикселей. Ожидается, что устройство будет работать на процессоре Snapdragon 845.

По материалам bigmir.net
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