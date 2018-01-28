В Южной Корее ловить биржевых мошенников будет ИИ

У биржевых мошенников осталось время до апреля, предупреждают чиновники южнокорейской Комиссии по наблюдению за фондовым рынком. После этого новая ИИ-система выведет на чистую воду любителей качнуть рынок фальшивыми новостями или притворными сделками.
Методы воздействия на рынок со временем становятся все более изощренными: мошенники используют различные счета, каналы связи и методы воздействия на участников торгов, объединяются в синдикаты и распределяют сделки, чтобы они не выглядели инициированными из одного источника, пишет BusinessKorea. Связать такие транзакции в единую сеть и доказать злой умысел все сложнее. Поэтому в 2016 году корейский регулятор начал разработку новой революционной системы слежения за фондовым рынком. Ключевая роль в этом отводится искусственному интеллекту.
О внедрении системы на конференции в Сеуле рассказал глава Комиссии Ли Хьен Сен. Подготовка находится на заключительной стадии: полноценные тесты начнутся с февраля, а в апреле ИИ наделят необходимыми полномочиями. Он будет указывать на подозрительные сделки, мгновенно свяжет ордер на куплю-продажу ценных бумаг с разместившим его участником рынка, а также проинформирует, откуда была размещена заявка и какие брокеры попадают под подозрение, исходя из географии ордеров.
«С этой системой мы сможем переключиться в режим активного мониторинга рынка, — говорит Ли. — Мы сможем выявлять подозрительные транзакции на ранней стадии и быстро реагировать». Он также прогнозирует обнаружение новых методов манипулирования рынком, которые работники-люди раньше не замечали.
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