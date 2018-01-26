Киевляне в декабре получали почти на треть меньшие субсидии

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в декабре 2017 года уменьшился на 29,4% по сравнению с декабрем предыдущего года.
Об этом сообщили в Главном управлении статистики Киева.
“Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в декабре 2017 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 29,4% и составил 908,3 грн”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольший размер назначенной субсидии наблюдался в Оболонском и Деснянском районах (1 171,1 грн и 1 111,9 грн соответственно).
В декабре прошлого года в столице 282,5 тыс. домохозяйств получали субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, на 11,8% больше, чем в декабре 2016 года.
Среди районов города больше всего домохозяйств, получающих субсидии, в Днепровском и Деснянском районах (13,4% и 13,3% соответственно), а меньше всего – в Печерском районе (3,2%).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко заявил о готовности Кабмина повысить цены на газ по требованию МВФВчера, 15:00 - 3491 18
В Венецианской комиссии прокомментировали претензии Венгрии к украинскому законуВчера, 10:45 - 1839 9
В НБУ заявляют, что в Украине подорожает бензинВчера, 08:00 - 3854 9
Малайзия будет покупать украинские помидоры и яблокиВчера, 14:45 - 426 6
Робот София сломалась после вопроса о коррупции в УкраинеВчера, 11:45 - 3944 6
Межбанк: доллар обвалилсяВчера, 11:35 - 15933 3
Робот София сломалась после вопроса о коррупции в УкраинеВчера, 11:45 - 3944 6
В НБУ заявляют, что в Украине подорожает бензинВчера, 08:00 - 3854 9
Порошенко заявил о готовности Кабмина повысить цены на газ по требованию МВФВчера, 15:00 - 3491 18
Сорос в Давосе высказался о криптовалютахВчера, 11:00 - 2164
В Швейцарии собрали первые 100 млн франков на автоматическое подземное грузовое метро (видео)Вчера, 15:10 - 239
SpaceX успешно протестировала ракету Falcon HeavyПозавчера, 11:35 - 818
В США начались продажи медицинских экзоскелетов24.01.2018, 15:10 - 1240 1
Новый конкурент Tesla: китайцы показали "крылатый" электрокар22.01.2018, 15:10 - 2510 2
Умные стекла будут обогревать здания20.01.2018, 15:10 - 3250 7
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
А-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Получаем дивидендыФондовий ринок
Давос-2018: Україна увійшла до списку лідерів з...Обговорення статей