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Киевляне в декабре получали почти на треть меньшие субсидии

Киевляне в декабре получали почти на треть меньшие субсидии

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в декабре 2017 года уменьшился на 29,4% по сравнению с декабрем предыдущего года.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики Киева.

“Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в декабре 2017 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 29,4% и составил 908,3 грн”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший размер назначенной субсидии наблюдался в Оболонском и Деснянском районах (1 171,1 грн и 1 111,9 грн соответственно).

В декабре прошлого года в столице 282,5 тыс. домохозяйств получали субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, на 11,8% больше, чем в декабре 2016 года.

Среди районов города больше всего домохозяйств, получающих субсидии, в Днепровском и Деснянском районах (13,4% и 13,3% соответственно), а меньше всего – в Печерском районе (3,2%).

По материалам УНН
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