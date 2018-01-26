День Финансов, 26 января: Порошенко готов повышать цены на газ, Трамп верит в сильный доллар, а коррупция в Украине ломает даже роботов

В пятницу, 26 января, множество интересных заявлений и событий происходило во время Всемирного экономического форума в Давосе. Редакция Finance.ua выбрала для вас пятерку самых значимых и интересных:

№1. Порошенко заявил о готовности Кабмина повысить цены на газ по требованию МВФ. Напомним, помимо вопроса о создании Антикоррупционного суда, МВФ требует от Киева повысить цены на природный газ для населения. На этот шаг Кабинет министров Владимира Гройсмана пока не решился. Буквально на прошлой неделе как сам премьер, так и министр энергетики Игорь Насалик отрицали эту возможность. Однако Порошенко в Давосе заявил практически обратное.

№2. Трамп, в отличие от своего министра финансов, увидел сильный доллар. “Доллар будет становиться сильнее и сильнее, и в итоге я хочу видеть сильный доллар”, – сказал Д.Трамп в Давосе. Напомним, в среду С.Мнучин заявил, что ослабление доллара США обеспечивает поддержку американской экономике за счет улучшения условий для внешней торговли. Трамп сказал, что комментарий Мнучина, оказавший столь сильное влияние на рынок, был вырван из контекста.

№3. Сорос высказался о криптовалютах. Американский бизнесмен Джордж Сорос, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, назвал криптовалюты «пузырем». Он отметил, что они не могут функционировать как настоящие валюты из-за своей волатильности. Отметим, что Сорос не верит и в Трампа, называя последнего «временным явлением».

№4. Робот София сломалась после вопроса о коррупции в Украине. В работе единственного в мире робота с гражданством – Софии – произошел сбой после того, как ей задали вопрос о коррупции в Украине. Инцидент произошел в Украинском доме в Давосе. Позже выяснилось, почему же робот София не смогла ответить на вопрос о коррупции в Украине.

№5. Украина – в списке лидеров по внедрению блокчейна. Один из главных блокчейн-экспертов в мире и автор бестселлера “Blockchain Revolution” Дон Тапскотт (Канада) во время форума презентовал мировую блокчейн-карту с 14 странами – лидерами по внедрению этой прорывной технологии. Украина вошла в (список, – ред.) 14 мировых блокчейн-лидеров.

За пределами Давоса:

В Беларуси отменен «налог на тунеядство». Президент Беларуси Александр Лукашенко отменил “налог на тунеядство”. Он подписал соответствующий декрет. Правда, не все так просто. Новый декрет предполагает иные виды стимулирования трудовой активности населения.

В Венецианской комиссии прокомментировали претензии Венгрии к украинскому закону. Венецианская комиссия не согласна с требованием Венгрии оставить в Украине возможность обучения исключительно на венгерском языке. Однако в комиссии заметили, что критика венгров обоснована, пока нет гарантий для языков меньшинств.

PwC собрался судиться с НБУ. Аудиторская компания ООО “ПрайсвотерхаусКуперс” (дочернее подразделение международной компании PwC) подала в суд на Национальный банк. Аудитор требует признать незаконным и отменить индивидуальный акт.

Китай хочет создать Полярный Шелковый путь в Арктике. Китай в пятницу официально объявил о намерении развивать инициативу “Полярного Шелкового пути” в Арктике, создавая морские торговые пути и укрепляя торговые отношения с разными странами региона.