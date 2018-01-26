В Минобразования рассказали, из чего будет состоять повышение зарплат учителям

Зарплата учителей с 1 января 2018 года вырастет в среднем на 25% за счет роста зарплаты для всех бюджетников на 10,1%, дополнительного увеличения должностного оклада учителей на 10% и поднятия минимального порога надбавки за престижность на 5%, а максимального — до 30%.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Как отмечается в сообщении, все документы, которые регламентируют соответствующее увеличение, уже вступили в силу.
В частности, рост должностных окладов для всех бюджетников на 10,1% регламентирован законом «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» и связан с ростом прожиточного минимума для работоспособных лиц и размера 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки.
Кроме того, правительство приняло еще два постановления для повышения зарплат учителям.
Повышение должностного оклада учителей на 10% предусмотрено постановлением КМУ «О повышении оплаты труда педагогических работников» от 11 января 2018 года. «Увеличение должностного оклада учителя также тянет за собой пропорциональный рост большинства надбавок, на которые рассчитывают учителя, — за проверку тетрадей, классное руководство и тому подобное», — отмечается в сообщении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко заявил о готовности Кабмина повысить цены на газ по требованию МВФВчера, 15:00 - 3491 18
В Венецианской комиссии прокомментировали претензии Венгрии к украинскому законуВчера, 10:45 - 1839 9
В НБУ заявляют, что в Украине подорожает бензинВчера, 08:00 - 3854 9
Малайзия будет покупать украинские помидоры и яблокиВчера, 14:45 - 426 6
Робот София сломалась после вопроса о коррупции в УкраинеВчера, 11:45 - 3944 6
Межбанк: доллар обвалилсяВчера, 11:35 - 15933 3
Робот София сломалась после вопроса о коррупции в УкраинеВчера, 11:45 - 3944 6
В НБУ заявляют, что в Украине подорожает бензинВчера, 08:00 - 3854 9
Порошенко заявил о готовности Кабмина повысить цены на газ по требованию МВФВчера, 15:00 - 3491 18
Сорос в Давосе высказался о криптовалютахВчера, 11:00 - 2164
В Швейцарии собрали первые 100 млн франков на автоматическое подземное грузовое метро (видео)Вчера, 15:10 - 238
SpaceX успешно протестировала ракету Falcon HeavyПозавчера, 11:35 - 818
В США начались продажи медицинских экзоскелетов24.01.2018, 15:10 - 1240 1
Новый конкурент Tesla: китайцы показали "крылатый" электрокар22.01.2018, 15:10 - 2510 2
Умные стекла будут обогревать здания20.01.2018, 15:10 - 3249 7
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
А-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Получаем дивидендыФондовий ринок
Давос-2018: Україна увійшла до списку лідерів з...Обговорення статей