В Минобразования рассказали, из чего будет состоять повышение зарплат учителям

Зарплата учителей с 1 января 2018 года вырастет в среднем на 25% за счет роста зарплаты для всех бюджетников на 10,1%, дополнительного увеличения должностного оклада учителей на 10% и поднятия минимального порога надбавки за престижность на 5%, а максимального — до 30%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Как отмечается в сообщении, все документы, которые регламентируют соответствующее увеличение, уже вступили в силу.

В частности, рост должностных окладов для всех бюджетников на 10,1% регламентирован законом «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» и связан с ростом прожиточного минимума для работоспособных лиц и размера 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки.

Кроме того, правительство приняло еще два постановления для повышения зарплат учителям.

Повышение должностного оклада учителей на 10% предусмотрено постановлением КМУ «О повышении оплаты труда педагогических работников» от 11 января 2018 года. «Увеличение должностного оклада учителя также тянет за собой пропорциональный рост большинства надбавок, на которые рассчитывают учителя, — за проверку тетрадей, классное руководство и тому подобное», — отмечается в сообщении.