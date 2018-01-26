"Центрэнерго" обязуется выкупать весь уголь Львовско-Волынского бассейна

Государственная компания “Центрэнерго” готова выкупать весь уголь государственных шахт Львовско-Волынского бассейна. Эта информация содержится в сообщение компании от 26 января, пишет “Главком”.
По информации, озвученной в компании, между ПАО “Центрэнерго” и государственным трейдером ГП “Держвуглепостач” подписаны соглашения на поставку на Трипольскую ТЭС угля газовой группы производства ГП “Львовуголь”.
Кроме этого, “Центрэнерго” обратился к ГП “Держвуглепостач” с просьбой предоставить информацию по поводу возможных месячных объемов поставок угля газовой группы от предприятий Львовско-Волынского бассейна.
ПАО “Центрэнерго” письмами от 25.01.2018 выразило готовность приобрести весь предложенный уголь на условиях действующего договора.
По информации от Украинской железной дороги, вчера на Трипольскую ТЭС («Центрэнерго») уже завезли 692 тонны угля Львовско-Волынского бассейна.
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